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Марсель - Ренн

26.08.2018, Воскресенье, 22:00 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: Матч! Футбол 1 Франция. Лига 1, 3 тур Марсель - Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 19:00 Ренн 0:3 Марсель
5 тур
10 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:3 Ренн
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 20:45 Ренн 2:2
(4:3)п		 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
18 февраля, суббота 19:00 Марсель 2:0 Ренн
6 тур
21 сентября, среда 22:00 Ренн 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
18 марта, пятница 22:30 Марсель 2:5 Ренн
16 тур
3 декабря, четверг 23:00 Ренн 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Ренн 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, суббота 19:00 Марсель 3:0 Ренн
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
29 октября, среда 22:55 Ренн 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 20:00 Марсель 0:1 Ренн
12 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 20:00 Ренн 2:2 Марсель
4 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Марсель 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 23:59 Ренн 1:2 Марсель
5 тур
10 сентября, суббота 23:00 Марсель 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
11 марта, пятница 23:00 Ренн 0:2 Марсель
11 тур
1 декабря, среда 21:00 Марсель 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 23:00 Марсель 3:1 Ренн
3 тур
22 августа, суббота 23:00 Ренн 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Марсель 4:0 Ренн
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Ренн 4:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
20 тур
13 января, воскресенье 22:55 Ренн 3:1 Марсель
2 тур
11 августа, суббота 22:00 Марсель 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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    Рейтинг: +13

    Sufa 26 августа 2018, 06:45

    Мне кажется Марсель 2:1 победит, кто согласен плюсуй рейтинг!))

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