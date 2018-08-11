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Атлетико - Интер

11.08.2018, Суббота, 22:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Атлетико - Интер
Суперкубок УЕФА 2010
Финал
27 августа, пятница 22:45 Интер 0:2 Атлетико
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