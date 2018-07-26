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Атлетико - Арсенал

26.07.2018, Четверг, 14:30 мск Калланг, Сингапур, стадион Национальный Трансляция: Матч! Футбол 1, Матч ТВ Международный кубок чемпионов Атлетико - Арсенал
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 3 мая, четверг 22:05 Атлетико 1:0 Арсенал
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 26 апреля, четверг 22:05 Арсенал 1:1 Атлетико
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009

1 августа, суббота 19:15 Арсенал 2:1 Атлетико
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