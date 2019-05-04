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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Балтика
Краснодар-2 - Балтика: обзор матча 04 мая 2019
Краснодар-2
04.05.2019, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар-2 - Балтика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 1
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар-2
Балтика
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