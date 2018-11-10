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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Шинник
Химки - Шинник: обзор матча 10 ноября 2018
Химки
10.11.2018, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химки - Шинник
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
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Химки
Шинник
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