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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Анжи
Балтика - Анжи: обзор матча 09 августа 2009
Балтика
09.08.2009, воскресенье, 20:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Анжи
Замена
️️️️
С. Коровушкин
Замена
️️️️
З. Арзиани
Желтая карточка
С. Коровушкин
Замена
️️️️
Д. Голубов
Замена
️️️️
М. Магомедов
Замена
️️️️
А. Першин
Замена
️️️️
А. Коломийченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
27
Артем Першин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
0
Сандро Иашвили
ЦФ
4-5-1
16
Барановский
85
Попов
5
Крыштафович
25
Ревякин
13
Тимофеев
15
Коломийченко
18
Коровушкин
27
Першин
30
Трусевич
15
Окорочков
85
Голубов
4-1-3-2
31
Абаев
20
Саджая
88
Наваловский
13
Тагирбеков
11
Аладашвили
88
Бакаев
6
Цораев
25
Арзиани
23
Жосан
0
Иашвили
0
Магомедов
Остались в запасе
Балтика
Анжи
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Балтика - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
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