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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Тюмень
Химки - Тюмень: обзор матча 20 октября 2018
Химки
20.10.2018, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химки - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
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5 : 0
24.05.2025
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10.05.2025
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Химки
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04.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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Иртыш
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10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Тюмень
Информация о матче
Стадион:
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