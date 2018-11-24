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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер: обзор матча 24 ноября 2018
Брайтон
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
15'
Г. Мюррэй
79'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лестер
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Г. Мюррэй
89'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
П. Гросс
82'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Варди
Замена
С. Мач
️️️️
А. Кноккарт
73'
Желтая карточка
Х. Искьердо
72'
70'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
Бруно
66'
Желтая карточка
Ш. Даффи
60'
56'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Грей
39'
Желтая карточка
О. Ндиди
32'
Замена
О. Ндиди
️️️️
В. Иборра
28'
Вторая желтая
Д. Мэддисон
26'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
А. Кноккарт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
13
Бернардо
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
7
Каял
24
Проппер
13
Гросс
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-3-2-1
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Морган
35
Эванс
33
Чилвел
11
Олбрайтон
10
Иборра
6
Менди
10
Мэддисон
10
Грей
30
Оказаки
93
Кноккарт
7
Мач
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
9
Локадия
9
Локадия
39
Мюррэй
13
Гросс
7
Андоне
7
Андоне
13
Гросс
10
Иборра
4
Ндиди
4
Ндиди
10
Иборра
10
Грей
9
Варди
9
Варди
10
Грей
30
Оказаки
17
Ихеначо
17
Ихеначо
30
Оказаки
Остались в запасе
Брайтон
Лестер
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Брайтон - Лестер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
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