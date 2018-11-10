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Лестер - Бернли
Лестер - Бернли: обзор матча 10 ноября 2018
Лестер
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Бернли
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Д. Эванс
90'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Грей
84'
Желтая карточка
К. Ихеначо
76'
73'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Воукс
65'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
К. Ихеначо
️️️️
М. Олбрайтон
60'
55'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
С. Дефур
Желтая карточка
У. Морган
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бернли
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
5
Морган
21
Перейра
4
Ндиди
18
Геззаль
6
Менди
11
Олбрайтон
10
Грей
9
Варди
4-4-2
1
Харт
38
Лоутон
13
Лонг
15
Ми
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
4
Корк
16
Дефур
12
Леннон
9
Вуд
19
Воукс
35
Эванс
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
35
Эванс
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Олбрайтон
10
Грей
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Грей
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
16
Дефур
29
Хендрик
29
Хендрик
16
Дефур
19
Воукс
35
Барнс
35
Барнс
19
Воукс
Остались в запасе
Лестер
Бернли
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
22
Том Хитон
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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