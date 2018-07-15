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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо - Ислочь
Торпедо - Ислочь: обзор матча 15 июля 2018
Торпедо
15.07.2018, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - Ислочь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 0
01.12.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо
0 : 3
24.11.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
3 : 0
09.11.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо
0 : 3
02.11.2019
СКА-1938
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо
0 : 3
30.10.2019
Шахтер
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
- : -
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
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