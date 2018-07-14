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Мидтьюлланд - Орхус

14.07.2018, Суббота, 20:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 1 тур Мидтьюлланд - Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
17 тур
27 ноября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:0 Орхус
10 тур
25 сентября, понедельник 20:00 Орхус 0:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 0:1 Орхус
10 тур
21 сентября, среда 21:00 Орхус 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Орхус
18 тур
4 декабря, пятница 20:00 Орхус 2:1 Мидтьюлланд
11 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Мидтьюлланд 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
18 апреля, пятница 21:00 Орхус 0:4 Мидтьюлланд
18 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Мидтьюлланд 3:0 Орхус
1 тур
19 июля, пятница 20:30 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Орхус
18 тур
26 ноября, понедельник 22:00 Орхус 1:1 Мидтьюлланд
9 тур
17 сентября, понедельник 21:00 Орхус 3:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Орхус 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
26 марта, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:2 Орхус
8 тур
12 сентября, понедельник 21:00 Орхус 4:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Орхус
14 тур
31 октября, суббота 19:00 Орхус 2:2 Мидтьюлланд
9 тур
21 сентября, понедельник 21:00 Орхус 2:4 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 4 3 65:23 +42 61
2. Мидтьюлланд 26 18 6 2 62:26 +36 60
3. Оденсе 26 12 6 8 35:31 +4 42
4. Брондбю 26 11 6 9 44:39 +5 39
5. Эсбьерг 26 11 5 10 32:35 -3 38
6. Нордшелланд 26 9 9 8 42:39 +3 36
7. Ольборг 26 9 9 8 38:35 +3 36
8. Рандерс 26 9 7 10 29:34 -5 34
9. Орхус 26 7 10 9 31:34 -3 31
10. Хорсенс 26 8 7 11 31:45 -14 31
11. Сендерийск 26 7 7 12 30:37 -7 28
12. Хобро 26 5 6 15 22:45 -23 21
13. Вендсюссель 26 4 8 14 23:41 -18 20
14. Вайле 26 4 8 14 22:42 -20 20
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