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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Раднички - Гзира Юнайтед
Раднички - Гзира Юнайтед: обзор матча 12 июля 2018
Раднички
12.07.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Гзира Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Раднички - Гзира Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
- : -
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
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Гзира Юнайтед
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
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