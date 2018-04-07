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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 07 апреля 2018
Гранада
07.04.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 34 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
64'
А. Монторо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
68'
Желтая карточка
У. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
А. Монторо
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Хави Варас
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Осасуна
18
Карлос Клер
ЛЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Осасуна
25
Ману Эррера
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
2-1-1
91
Бриноли
3
Мартинес
16
Диас
19
Монторо
7
Манай
3-1-1-1
2
Фланьо
15
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
8
Мерида
11
Барха
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
25
Ману Эррера
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Гранада - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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