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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Брюгге
Беверен - Брюгге: обзор матча 11 февраля 2018
Беверен
11.02.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
73'
Х. Ванакен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Брюгге
Желтая карточка
М. Кофрие
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Ванакен
Желтая карточка
В. Ангбан
67'
62'
Желтая карточка
И. Томечак
42'
Желтая карточка
А. Шольц
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
33
Дави Руф
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Брюгге
1
Кеннет Вермеер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
Брюгге
30
Владимир Габулов
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
2-3-3
33
Руф
4
Камачо
5
Кофрие
18
Янс
8
Айт-Атмане
7
Ангбан
11
Ампома
7
Болевич
92
Телин
3-2-3-1
1
Вермеер
3
Митрович
44
Мехеле
24
Шольц
27
Томечак
27
Коолс
8
Класи
6
Накамба
20
Ванакен
9
Фоссен
Остались в запасе
Беверен
Брюгге
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
30
Владимир Габулов
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
33
Луи Верстраэт
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Беверен - Брюгге
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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