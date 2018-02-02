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Нордшелланд - ЦСКА

02.02.2018, Пятница, 18:00 мск Трансляция: МАТЧ ТВ Товарищеские матчи Нордшелланд - ЦСКА
Товарищеские матчи 2013

17 февраля, воскресенье 22:00 Нордшелланд 1:4 ЦСКА
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 2 февраля 2018, 21:09

    Надеюсь не последний))

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 2 февраля 2018, 20:41

    С почином, Ахмед!

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