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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Ноттингем Форест
Халл Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 27 января 2018
Халл Сити
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
18'
Д. Боуэн
40'
Н. Дико
88'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Халл Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
О. Мазух
90'
+4
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Веллиос
Пас отдал
З. Клоу
ГОЛ! 2:0!
Н. Дико
Пас отдал
Д. Боуэн
40'
25'
Желтая карточка
Д. Фокс
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Стюарт
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-2-2-3
1
Маршалл
3
Мазух
6
Гектор
6
Стюарт
24
Кларк
34
Эйна
7
Хенриксен
36
Ирвин
20
Боуэн
12
Дико
25
Диоманде
3-2-2-3
13
Смит
6
Уорролл
13
Фокс
2
Личай
2
Кэш
28
Мансьенн
41
Бухалакис
23
Осборн
29
Карайол
26
Доуэлл
22
Бреретон
Остались в запасе
Халл Сити
Ноттингем Форест
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Халл Сити - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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