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ЦСКА - Хорсенс

22.01.2018, Понедельник, 14:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Хорсенс
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    Рейтинг: +2096

    upiter622 22 января 2018, 20:32

    Позорище!)))

    -2
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > upiter622 22 января 2018, 20:51

    Спасибо,поржал!!!

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