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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Фулхэм
Мидлсбро - Фулхэм: обзор матча 13 января 2018
Мидлсбро
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
90+5'
О. Норвуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Фулхэм
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Норвуд
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
90'
+4
Желтая карточка
А. Клэйтон
90'
+1
60'
Желтая карточка
Д. Одои
57'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
Желтая карточка
Д. Хаусон
55'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
37'
13'
Желтая карточка
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
4-3-1-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
19
Даунинг
16
Хаусон
7
Лидбиттер
24
Траоре
39
Жестеде
22
Брейтуэйт
4-4-1-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
3
Одои
3
Рим
30
Сессеньон
9
Ожо
29
МакДональд
10
Норвуд
10
Йохансен
12
Пиазон
33
Камара
Остались в запасе
Мидлсбро
Фулхэм
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Мидлсбро - Фулхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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