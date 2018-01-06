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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Химнастик
Райо Вальекано - Химнастик: обзор матча 06 января 2018
Райо Вальекано
06.01.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 21 тур
2 : 3
Завершен
Химнастик
23'
А. Эмбарба
89'
О. Трехо (П)
33'
М. Баррейро
90+5'
М. Баррейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Химнастик
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
М. Баррейро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Трехо
89'
83'
Желтая карточка
С. Димитриевски
36'
Желтая карточка
Х. Муньис
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Баррейро
Пас отдал
Х. Муньис
Желтая карточка
Э. Веласкес
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Эмбарба
Пас отдал
Э. Веласкес
23'
18'
Желтая карточка
О. Какабадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Байано
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Химнастик
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Райо Вальекано
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Химнастик
13
Хуан Бернабе
ВР
3-1-2
1
Гарсия
2
Байано
2
Веласкес
30
Ба
8
Лопес
8
Трехо
23
Эмбарба
2-2-1
1
Димитриевски
2
Какабадзе
5
Гастаньяга
23
Исрафилов
10
Муньис
11
Баррейро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Химнастик
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
13
Хуан Бернабе
ВР
Остались в запасе
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
Статистика матча Райо Вальекано - Химнастик
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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