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Ньюпорт Каунти - Лидс

07.01.2018, Воскресенье, 15:00 мск Англия. Кубок, 1/32 финала Ньюпорт Каунти - Лидс
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/32 финала
22 августа, вторник 21:45 Лидс 5:1 Ньюпорт Каунти
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