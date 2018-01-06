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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Барнсли
Миллуолл - Барнсли: обзор матча 06 января 2018
Миллуолл
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Барнсли
35'
Э. О'Брайен
47'
Б. Томпсон
56'
Э. О'Брайен
61'
Ф. Оньединма
11'
Б. Поттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Барнсли
81'
Желтая карточка
Г. Гарднер
ГОЛ! 4:1!
Ф. Оньединма
61'
ГОЛ! 3:1!
Э. О'Брайен
56'
52'
Красная карточка
Э. Уилльямс
ГОЛ! 2:1!
Б. Томпсон
47'
39'
Желтая карточка
Д. Каваре
ГОЛ! 1:1!
Э. О'Брайен
35'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Поттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
8
Бен Томпсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-1-3-2
25
Мартин
4
Хатчинсон
5
Купер
2
МакЛафлин
5
Крейг
6
Уилльямс
8
Томпсон
17
Уоллес
44
Оньединма
20
Морисон
48
О'Брайен
3-4-1
17
Дэвис
6
Линдсэй
2
Пайннок
15
Каваре
23
Исгров
44
Поттс
20
Гарднер
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Миллуолл
Барнсли
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Миллуолл - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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