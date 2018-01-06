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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Сандерленд
Мидлсбро - Сандерленд: обзор матча 06 января 2018
Мидлсбро
06.01.2018, суббота, 16:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Сандерленд
10'
Р. Жестеде
42'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Сандерленд
57'
Желтая карточка
Д. Лав
Желтая карточка
А. Траоре
55'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
50'
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
42'
25'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
ГОЛ! 1:0!
Р. Жестеде
Пас отдал
А. Траоре
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-1-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
4
Айяла
32
Фрэнд
23
Гибсон
16
Хаусон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
24
Траоре
22
Брейтуэйт
39
Жестеде
3-2-1-1-1
23
Стил
16
О'Ши
36
Уилсон
2
Джонс
3
Браунинг
16
Овьедо
10
Хонимэн
20
МакМанаман
9
Майя
Остались в запасе
Мидлсбро
Сандерленд
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Мидлсбро - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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