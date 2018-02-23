Локомотив - Ницца

спасибо ЛОКО за ПОБЕДУ!!!
|Квалификация, 1/16 финала
первый матч
|15 февраля, четверг
|21:00
|Ницца
|2:3
|Локомотив
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|6
|3
|2
|1
|9:4
|+5
|11
|2.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|7:3
|+4
|9
|3.
|Шериф
|6
|2
|3
|1
|4:4
|0
|9
|4.
|Фастав
|6
|0
|2
|4
|1:10
|-9
|2
спасибо ЛОКО за ПОБЕДУ!!!
Ставил на победу Локомотива!
Локо с победой!
ЦСКА и Локо с победой! Спартаку и Зениту удачи!
ЛОКО С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
локо чемпион ! красавцы !
Локо красавцы, как душат!!!
51 минута..французская свинота-симулянт!
локо молодцы!!! забейте еще парочку за спартак и зенит!!!