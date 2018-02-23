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Главный судья:
Павел Краловец (Домажлице)
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Локомотив - Ницца

22.02.2018, Четверг, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Локомотив - Ницца
Первый матч: 3 - 2
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 15 февраля, четверг 21:00 Ницца 2:3 Локомотив
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 6 3 2 1 9:4 +5 11
2. Копенгаген 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Шериф 6 2 3 1 4:4 0 9
4. Фастав 6 0 2 4 1:10 -9 2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 февраля 2018, 21:47

    спасибо ЛОКО за ПОБЕДУ!!!

    1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 22 февраля 2018, 21:21

    Ставил на победу Локомотива!

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    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович 22 февраля 2018, 20:57

    Локо с победой!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 22 февраля 2018, 20:56

    ЦСКА и Локо с победой! Спартаку и Зениту удачи!

    3
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    Рейтинг: +256

    477 22 февраля 2018, 20:55

    ЛОКО С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    2
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    Рейтинг: +502

    diemens74 22 февраля 2018, 20:54

    Поздравляю Проводник, молодцы.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 22 февраля 2018, 20:43

    локо чемпион ! красавцы !

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 февраля 2018, 20:32

    Локо красавцы, как душат!!!

    2
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 22 февраля 2018, 20:13

    51 минута..французская свинота-симулянт!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 февраля 2018, 20:07

    локо молодцы!!! забейте еще парочку за спартак и зенит!!!

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