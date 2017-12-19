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Расписание матчей
Германия. Кубок
Падерборн - Ингольштадт
Падерборн - Ингольштадт: обзор матча 19 декабря 2017
Падерборн
19.12.2017, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Падерборн - Ингольштадт
67'
Желтая карточка
С. Киттель
41'
Желтая карточка
А. Коэн
Начало матча
Статистика матча Падерборн - Ингольштадт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
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Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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