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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 19 декабря 2017
Майнц
19.12.2017, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Штутгарт
62'
А. Диалло
71'
А. Диалло
90+3'
С. Сердар
42'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Майнц - Штутгарт
ГОЛ! 3:1!
С. Сердар
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Диалло
71'
70'
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 1:1!
А. Диалло
Пас отдал
Д. Бросински
62'
Желтая карточка
Р. Квайсон
54'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Гентнер
Пас отдал
Ч. Аколо
Желтая карточка
Д. Латца
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
42
Александер Хак
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
24
Янник Хут
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
8
Анто Гргич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
3-3-1-2
42
Хак
22
Диалло
18
Бросински
44
Максим
46
Латца
20
Фрай
17
Хольтманн
19
Квайсон
8
де Бласис
3-2-3-1-1
20
Цилер
35
Камински
32
Баумгартль
32
Бек
3
Аого
2
Инсуа
19
Озкан
25
Аскасибар
4
Гентнер
7
Брекало
77
Аколо
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
24
Янник Хут
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
8
Анто Гргич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
8
Анто Гргич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Майнц - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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