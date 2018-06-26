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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Австралия - Перу

26.06.2018, Вторник, 17:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 3 тур Австралия - Перу
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 3:1 +2 7
2. Дания 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Перу 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Австралия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +46

    semenov m 26 июня 2018, 12:01

    П2

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