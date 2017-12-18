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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Коньяспор
Гезтепе - Коньяспор: обзор матча 18 декабря 2017
Гезтепе
18.12.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
43'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Коньяспор
74'
Желтая карточка
В. Мок
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Яхович
43'
41'
Желтая карточка
С. Ай
9'
Желтая карточка
О. Али Саинер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Райко Ротман
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Ведат Бора
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
53
Муса Арас
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
2-2
34
Бету
4
Ротман
21
Шахин
94
Гуффран
18
Яхович
4-1-5
1
Киринтили
5
Ай
87
Озторун
89
Скубич
42
Саинер
16
Йонссон
20
Бора
5
Филипович
19
Мок
27
Милошевич
10
Бурабиа
Остались в запасе
Гезтепе
Коньяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Гезтепе - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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