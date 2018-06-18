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Судьи
Главный судья:
Хоэль Агилар (Сан-Сальвадор)
Материалы

Швеция - Южная Корея

18.06.2018, Понедельник, 15:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Швеция - Южная Корея
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Мексика 3 2 0 1 3:4 -1 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3:3 0 3
4. Германия 3 1 0 2 2:4 -2 3
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    Рейтинг: +68

    snob 18 июня 2018, 16:33

    состав южной кроеи на бомбардире прямо как украшение любой провинции на ЧМ в России

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > snob 18 июня 2018, 16:35

    И так сойдёт)
    На самом деле могли бы хоть 11 человек нарисовать, а кого там как зовут на самом деле - всёравно никто кроме корейцев не знает.

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 16:23

    Что за два дебила матч комментируют?
    Будьте проще, не надо переигрывать - вы не в кино и не в театре!

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 18 июня 2018, 15:12

    0-0 нужен счёт)

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    Рейтинг: +1779

    Alex Y 18 июня 2018, 12:59

    Швеция

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 18 июня 2018, 12:43

    1:0 или 1:1

    1
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    Рейтинг: +9

    SergeyP > andrej-lucevich 18 июня 2018, 14:46

    2:0 или 2-1

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    Рейтинг: +9

    SergeyP > andrej-lucevich 18 июня 2018, 16:53

    ГЖ

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