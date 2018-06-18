Швеция - Южная Корея

состав южной кроеи на бомбардире прямо как украшение любой провинции на ЧМ в России
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3:4
|-1
|6
|3.
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|4.
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
состав южной кроеи на бомбардире прямо как украшение любой провинции на ЧМ в России
Что за два дебила матч комментируют?
Будьте проще, не надо переигрывать - вы не в кино и не в театре!
0-0 нужен счёт)
1:0 или 1:1
2:0 или 2-1
ГЖ