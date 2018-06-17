Египет - Уругвай

Уругвай взял три очка. Думаю, что Египет, в игре с нашими, будет сильно упираться.
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5:0
|+5
|9
|2.
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8:4
|+4
|6
|3.
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|-5
|3
|4.
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2:6
|-4
|0
Уругвай взял три очка. Думаю, что Египет, в игре с нашими, будет сильно упираться.
Уругвай выиграл по игр, счёт должен быть другим хотя бы 2-0
думаю столько моментов Уругвай уже подарит
Теперь смотрим как сборная России, против Уругвая сыграет
додавили !
У Суарекса и Кавани одна майка на двоих что-ль?Бомбардир?
Бомбардир даже текстовую трансляцию не ведет...правильно, нахрен нужен этот Чемпионат мира! Лучше писать статьи про Тарасова и Бузову!
В тайшете матч ТВ нету. А через смарт ТВ говорят трансляции в сети Интернет не будет...
Работаю я тут))))) самый большой ЖД узел между красноярском и иркутском
есть