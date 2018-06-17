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Бьорн Куйперс (Олдензал)
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Египет - Уругвай

15.06.2018, Пятница, 15:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур Египет - Уругвай
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уругвай 3 3 0 0 5:0 +5 9
2. Россия 3 2 0 1 8:4 +4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2:7 -5 3
4. Египет 3 0 0 3 2:6 -4 0
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    Рейтинг: +107

    Валерий Бадмаев 15 июня 2018, 20:30

    Уругвай взял три очка. Думаю, что Египет, в игре с нашими, будет сильно упираться.

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 15 июня 2018, 17:01

    Уругвай выиграл по игр, счёт должен быть другим хотя бы 2-0

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 15 июня 2018, 17:00

    думаю столько моментов Уругвай уже подарит

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 15 июня 2018, 17:00

    Теперь смотрим как сборная России, против Уругвая сыграет

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 15 июня 2018, 16:51

    додавили !

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim 15 июня 2018, 16:51

    У Суарекса и Кавани одна майка на двоих что-ль?Бомбардир?

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 15 июня 2018, 16:36

    Ну что, Суарес скоро кусаться начнет?

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    Рейтинг: +1996

    Евгений Агеев 15 июня 2018, 15:29

    Бомбардир даже текстовую трансляцию не ведет...правильно, нахрен нужен этот Чемпионат мира! Лучше писать статьи про Тарасова и Бузову!

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    Рейтинг: +150

    dvb 15 июня 2018, 15:28

    В тайшете матч ТВ нету. А через смарт ТВ говорят трансляции в сети Интернет не будет...

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > dvb 15 июня 2018, 15:31

    а что такое "тайшет" ?

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    Рейтинг: +150

    dvb > Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 15:33

    Работаю я тут))))) самый большой ЖД узел между красноярском и иркутском

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    Рейтинг: +1586

    srg38 > dvb 15 июня 2018, 16:00

    в пердындозе тоже матч тв нет(

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 > dvb 15 июня 2018, 17:02

    есть

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    Рейтинг: +145

    бесёнок 15 июня 2018, 15:04

    бомбардир чё за отстой в составе по 9 человек

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