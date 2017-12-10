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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Астерас
Аполлон Смирнис - Астерас: обзор матча 10 декабря 2017
Аполлон Смирнис
10.12.2017, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Астерас
70'
М. Маниас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Астерас
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Маниас
54'
Желтая карточка
В. Иглесиас
Начало матча
Статистика матча Аполлон Смирнис - Астерас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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