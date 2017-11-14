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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Нидерланды
Румыния - Нидерланды: обзор матча 14 ноября 2017
Румыния
14.11.2017, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Румыния - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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