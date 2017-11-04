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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Минейро
Сантос - Атлетико Минейро: обзор матча 04 ноября 2017
Сантос
04.11.2017, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Атлетико Минейро
60'
Желтая карточка
Элиас
33'
Желтая карточка
Р. Отеро
Начало матча
Статистика матча Сантос - Атлетико Минейро
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
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27.10.2026
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Копа Судамерикана, 1/2 финала
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Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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