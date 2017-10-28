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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - АДО Ден Хааг
Зволле - АДО Ден Хааг: обзор матча 28 октября 2017
Зволле
28.10.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
11'
Ю. Намли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - АДО Ден Хааг
84'
Желтая карточка
Э. Фалкенбург
ГОЛ! 1:0!
Ю. Намли
Пас отдал
Р. Томас
11'
Начало матча
Статистика матча Зволле - АДО Ден Хааг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
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