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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Аланьяспор
Гезтепе - Аланьяспор: обзор матча 20 октября 2017
Гезтепе
20.10.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Аланьяспор
41'
А. Яхович
74'
А. Яхович
87'
М. Этам
90+2'
Ж. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Аланьяспор
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Фернандес
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ж. Фернандес
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Этам
ГОЛ! 2:0!
А. Яхович
74'
57'
Желтая карточка
Л. Гассама
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
41'
11'
Желтая карточка
И. Сакей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
3-3-1
34
Бету
3
Траоре
14
Пейберне
55
Сариоглу
5
Скарионе
21
Шахин
4
Ротман
18
Яхович
2-1-2
1
Риу
89
Гассама
21
Н'Сакаля
5
Сакей
10
Фернандес
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Гезтепе
Аланьяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Гезтепе - Аланьяспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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