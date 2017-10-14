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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Беверен
Гент - Беверен: обзор матча 14 октября 2017
Гент
14.10.2017, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Беверен
69'
С. Калу
85'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Беверен
88'
Желтая карточка
Р. Камачо
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
М. Саймон
85'
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
69'
Желтая карточка
А. Эсити
50'
44'
Желтая карточка
И. Сек
Желтая карточка
Б. Деягер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Беверен
33
Дави Руф
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Гент
23
Юн Чеканович
ВР
20
Янник Толен
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
8
Томас Маттон
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
2-4-1-2
91
Калинич
2
Жиго
23
Митрович
21
Асаре
77
Миличевич
19
Деягер
13
Эсити
27
Саймон
9
Яремчук
14
Кубо
2-2-3
33
Руф
16
Морен
4
Камачо
15
Сек
7
Ангбан
7
Болевич
92
Телин
11
Ампома
Остались в запасе
Гент
Беверен
90
Самуэль Калу
ПВ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Юн Чеканович
ВР
20
Янник Толен
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Томас Маттон
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Юн Чеканович
ВР
20
Янник Толен
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Томас Маттон
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Гент - Беверен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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