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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Осасуна
Реус Депортиу - Осасуна: обзор матча 23 сентября 2017
Реус Депортиу
23.09.2017, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 6 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реус Депортиу - Осасуна
63'
Желтая карточка
Р. Торрес
59'
Желтая карточка
М. Кастельяно
47'
Желтая карточка
Ф. Мерида
Начало матча
Статистика матча Реус Депортиу - Осасуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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