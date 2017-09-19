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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 19 сентября 2017
Борнмут
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Брайтон
99'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Брайтон
Желтая карточка
А. Боруц
120'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинг
Пас отдал
М. Пью
99'
95'
Желтая карточка
И. Скалак
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Брайтон
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Борнмут
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
3-2-2-3
1
Боруц
14
Смит
2
Фрэнсис
27
Кук
32
Гослинг
10
Кук
19
Станислас
10
Фрейзер
33
Айб
23
Афобе
11
Муссе
4-2-1-1
2
Хюнемайер
23
Росеньор
13
Бонг
6
Голдсон
38
Скалак
18
Скелотто
21
Искьердо
18
Мерфи
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Солли Мач
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Борнмут - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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