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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Рода - Виллем II
Рода - Виллем II: обзор матча 16 сентября 2017
Рода
16.09.2017, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
1 : 3
Завершен
Виллем II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рода - Виллем II
Желтая карточка
С. Густафсон
77'
Желтая карточка
Э. Гётц
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рода
17
Хидде Юрьюс
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
5
Ард ван Пеппен
ЦЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Виллем II
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Рода
1
Филип Курто
ВР
6
Натан Рутье
ЦП
Виллем II
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
2-1-1
17
Юрьюс
39
Гётц
5
ван Пеппен
86
Густафсон
49
Ванкамп
4-1-2
14
ван дер Линден
4
Петерс
3
Хееркенс
33
Цимикас
4
Чиривелья
23
Ринстра
19
Хайе
Остались в запасе
Рода
Виллем II
1
Филип Курто
ВР
6
Натан Рутье
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Филип Курто
ВР
6
Натан Рутье
ЦП
Остались в запасе
98
Исмаил Аззауи
ЦП
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Рода - Виллем II
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Паркстад Лимбург
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