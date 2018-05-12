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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Кан
Ницца - Кан: обзор матча 12 мая 2018
Ницца
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 1
Завершен
Кан
2'
М. Балотелли
10'
М. Балотелли (П)
36'
А. Сен-Максимен
72'
Ж. Мишель Сери
76'
К. Куаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Кан
76'
ГОЛ! 4:1!
К. Куаку
ГОЛ! 4:0!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
А. Плеа
72'
55'
Вторая желтая
И. Диоманд
54'
Желтая карточка
И. Диоманд
ГОЛ! 3:0!
А. Сен-Максимен
36'
35'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Балотелли
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
4-3-3
44
Бенитес
23
Ле Марша
6
Марлон
4
Данте
2
Суке
14
Сери
61
Тамез
25
Сиприен
14
Плеа
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
3-1-2-4
30
Самба
24
Жилберт
3
Да Силва
8
Питерс
15
Айт Беннассер
25
Фере
4
Диоманд
11
Мбенг
23
Роделен
27
Кривелли
18
Сантини
Остались в запасе
Ницца
Кан
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Ницца - Кан
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
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