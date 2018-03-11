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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Ницца
Генгам - Ницца: обзор матча 11 марта 2018
Генгам
11.03.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 5
Завершен
Ницца
9'
К. Гренье (П)
83'
Марлон (АГ)
24'
А. Плеа
47'
А. Плеа
58'
А. Плеа
86'
Б. Срарфи
90+2'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Ницца
90'
+2
ГОЛ! 2:5!
А. Плеа
86'
ГОЛ! 2:4!
Б. Срарфи
Пас отдал
П. Лис-Мелу
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Марлон
83'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
75'
Желтая карточка
Ф. Табану
61'
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Плеа
Пас отдал
П. Лис-Мелу
47'
ГОЛ! 1:2!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Желтая карточка
Д. Бриан
40'
28'
Желтая карточка
И. Сако
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
И. Сако
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гренье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
3-1-3-1-2
1
Юнссон
20
Эбоа-Эбоа
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
8
До
17
Дидо
27
Табану
19
Гренье
97
Коко
7
Бриан
9
Тюрам
4-4-2
44
Бенитес
13
Бюрнер
4
Данте
6
Марлон
23
Ле Марша
13
Сако
14
Сери
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
10
Сен-Максимен
14
Плеа
Остались в запасе
Генгам
Ницца
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Бассем Срарфи
ПВ
2
Арно Суке
ПЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
2
Арно Суке
ПЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Генгам - Ницца
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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