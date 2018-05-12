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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - РБ Лейпциг
Герта - РБ Лейпциг: обзор матча 12 мая 2018
Герта
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 6
Завершен
РБ Лейпциг
4'
В. Ибишевич
64'
С. Калу
2'
Д. Упамекано
7'
А. Лукман
22'
Ж. Огустен
49'
Т. Вернер
54'
Ж. Огустен
82'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - РБ Лейпциг
82'
ГОЛ! 2:6!
Брума
ГОЛ! 2:5!
С. Калу
Пас отдал
М. Платтенхардт
64'
54'
ГОЛ! 1:5!
Ж. Огустен
Пас отдал
А. Лукман
49'
ГОЛ! 1:4!
Т. Вернер
Пас отдал
Ж. Огустен
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
46'
37'
Желтая карточка
А. Лукман
22'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Огустен
Пас отдал
А. Лукман
7'
ГОЛ! 1:2!
А. Лукман
Пас отдал
Т. Вернер
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Платтенхардт
4'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Упамекано
Пас отдал
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-1-1-3
22
Ярстейн
33
Торунарига
4
Рекик
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
22
Пекарик
16
Дарида
7
Леки
11
Ибишевич
9
Зелке
8
Калу
3-4-3
25
Гулачи
16
Конате
16
Клостерманн
2
Упамекано
6
Демме
27
Лаймер
44
Кампль
8
Кейта
97
Огустен
11
Вернер
11
Лукман
Остались в запасе
Герта
РБ Лейпциг
8
Ондрей Дуда
АП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Герта - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
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