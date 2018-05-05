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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 05 мая 2018
РБ Лейпциг
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Вольфсбург
24'
А. Лукман
34'
Т. Вернер
52'
А. Лукман
63'
Ж. Огустен
47'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
66'
Желтая карточка
Д. Дидави
ГОЛ! 4:1!
Ж. Огустен
Пас отдал
Д. Демме
63'
ГОЛ! 3:1!
А. Лукман
Пас отдал
Т. Вернер
52'
47'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Р. Штеффен
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Ж. Огустен
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
Ж. Огустен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
4-3-3
25
Гулачи
13
Бернардо
16
Конате
16
Клостерманн
2
Упамекано
6
Демме
44
Кампль
13
Кайзер
11
Вернер
97
Огустен
11
Лукман
4-1-1-3-1
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брума
31
Кнохе
2
Удуохай
23
Гилявоги
27
Арнольд
11
Штеффен
10
Дидави
7
Брекало
27
Ориги
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
77
Брума
ЛВ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
31
Макс Грюн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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