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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 28 апреля 2018
Байер
28.04.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
67'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
Желтая карточка
К. Фолланд
86'
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Гентнер
Пас отдал
Д. Аого
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Штутгарт
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-1-1-3
1
Лено
4
Рецос
4
Едвай
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
38
Беллараби
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
3-2-3-2
20
Цилер
2
Инсуа
28
Бадштубер
32
Баумгартль
28
Павар
3
Аого
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Томми
10
Гинчек
27
Гомес
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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