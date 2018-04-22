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Кельн - Шальке-04

22.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 31 тур Кельн - Шальке-04
Германия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
19 декабря, вторник 22:45 Шальке-04 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 Шальке-04 2:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:30 Кельн 1:1 Шальке-04
4 тур
21 сентября, среда 21:00 Шальке-04 1:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 17:30 Кельн 1:3 Шальке-04
8 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Шальке-04 0:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Кельн 2:0 Шальке-04
15 тур
13 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 21:30 Кельн 1:4 Шальке-04
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Шальке-04 5:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Кельн 2:1 Шальке-04
17 тур
18 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 17:30 Шальке-04 2:0 Кельн
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Кельн 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
23 тур
6 марта, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Кельн
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Кельн 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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