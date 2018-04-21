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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 21 апреля 2018
Айнтрахт
21.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Герта
57'
Д. Зелке (П)
77'
М. Леки
90+1'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Эссвайн
Пас отдал
С. Калу
81'
Желтая карточка
Д. Зелке
Красная карточка
М. Хасебе
79'
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Леки
Пас отдал
С. Калу
Желтая карточка
О. Маскарель
76'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Зелке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
23
Русс
21
Да Коста
22
Чендлер
18
Де Гузман
25
Баркок
8
Гачинович
22
Аллер
3-2-2-2-1
22
Ярстейн
19
Лазаро
4
Рекик
33
Торунарига
22
Пекарик
21
Платтенхардт
16
Дарида
5
Скьельбред
7
Леки
8
Дуда
9
Зелке
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
8
Омар Маскарель
ОП
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Айнтрахт - Герта
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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