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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 31 марта 2018
Штутгарт
31.03.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
44'
Д. Гинчек
18'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
57'
Желтая карточка
Д. Юнг
Желтая карточка
Д. Аого
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гинчек
44'
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Холтби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
3-2-3-2
20
Цилер
2
Инсуа
28
Бадштубер
35
Камински
3
Аого
28
Павар
27
Томми
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Гомес
10
Гинчек
3-2-1-1
23
Поллерсбек
21
Юнг
2
Сакаи
3
Дуглас Сантос
90
Холтби
14
Хант
18
Костич
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
28
Андре Хан
ПВ
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
27
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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