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Материалы

Вердер - Кельн

12.03.2018, Понедельник, 22:30 мск Бремен, стадион Везерстадион Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 26 тур Вердер - Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
9 тур
22 октября, воскресенье 14:30 Кельн 0:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
5 мая, пятница 21:30 Кельн 4:3 Вердер
15 тур
17 декабря, суббота 17:30 Вердер 1:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
33 тур
7 мая, суббота 16:30 Кельн 0:0 Вердер
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Вердер 1:1 Кельн
Германия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 22:30 Вердер 1:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вердер
9 тур
24 октября, пятница 22:30 Вердер 0:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вердер
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Вердер 3:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
19 тур
22 января, суббота 20:30 Кельн 3:0 Вердер
2 тур
28 августа, суббота 17:30 Вердер 4:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:30 Вердер 1:0 Кельн
15 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Кельн 0:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
30 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Кельн 1:0 Вердер
13 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Вердер 3:1 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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