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Вольфсбург - Байер

03.03.2018, Суббота, 17:30 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 25 тур Вольфсбург - Байер
Германия. Бундеслига (2017/2018)
8 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Байер 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
26 тур
2 апреля, воскресенье 18:30 Байер 3:3 Вольфсбург
9 тур
29 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 1:2 Байер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
1 апреля, пятница 21:30 Байер 3:0 Вольфсбург
11 тур
31 октября, суббота 20:30 Вольфсбург 2:1 Байер
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
14 февраля, суббота 17:30 Байер 4:5 Вольфсбург
4 тур
21 сентября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 4:1 Байер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 21:30 Вольфсбург 3:1 Байер
5 тур
14 сентября, суббота 17:30 Байер 3:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
6 апреля, суббота 17:30 Байер 1:1 Вольфсбург
11 тур
11 ноября, воскресенье 18:30 Вольфсбург 3:1 Байер
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 22:00 Вольфсбург 2:1 Байер
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 18:30 Вольфсбург 3:2 Байер
8 тур
1 октября, суббота 17:30 Байер 3:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 20:30 Байер 3:0 Вольфсбург
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Вольфсбург 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
13 февраля, суббота 17:30 Байер 2:1 Вольфсбург
5 тур
12 сентября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
28 тур
18 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Байер
11 тур
31 октября, пятница 22:30 Байер 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Байер 2:2 Вольфсбург
13 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Вольфсбург 1:2 Байер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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