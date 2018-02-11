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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия М
Штутгарт - Боруссия М: обзор матча 11 февраля 2018
Штутгарт
11.02.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
5'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия М
Желтая карточка
Т. Баумгартль
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гинчек
Пас отдал
М. Гомес
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Штутгарт
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Боруссия М
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
3
Аого
2
Инсуа
32
Бек
32
Баумгартль
28
Павар
27
Томми
4
Гентнер
25
Аскасибар
27
Гомес
10
Гинчек
4-2-3-1
21
Зиппель
23
Вестергор
28
Гинтер
24
Янчке
30
Эльведи
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
32
Грифо
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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