Сассуоло - Кальяри

Н
|5 тур
|20 сентября, среда
|21:45
|Кальяри
|0:1
|Сассуоло
|37 тур
|21 мая, воскресенье
|16:00
|Сассуоло
|6:2
|Кальяри
|18 тур
|22 декабря, четверг
|22:45
|Кальяри
|4:3
|Сассуоло
|20 тур
|24 января, суббота
|20:00
|Кальяри
|2:1
|Сассуоло
|1 тур
|31 августа, воскресенье
|22:45
|Сассуоло
|1:1
|Кальяри
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|30
|5
|3
|86:24
|+62
|95
|2.
|Наполи
|38
|28
|7
|3
|77:29
|+48
|91
|3.
|Рома
|38
|23
|8
|7
|61:28
|+33
|77
|4.
|Интер
|38
|20
|12
|6
|66:30
|+36
|72
|5.
|Лацио
|38
|21
|9
|8
|89:49
|+40
|72
|6.
|Милан
|38
|18
|10
|10
|56:42
|+14
|64
|7.
|Аталанта
|38
|16
|12
|10
|57:39
|+18
|60
|8.
|Фиорентина
|38
|16
|9
|13
|54:46
|+8
|57
|9.
|Торино
|38
|13
|15
|10
|54:46
|+8
|54
|10.
|Сампдория
|38
|16
|6
|16
|56:60
|-4
|54
|11.
|Сассуоло
|38
|11
|10
|17
|29:59
|-30
|43
|12.
|Дженоа
|38
|11
|8
|19
|33:43
|-10
|41
|13.
|Кьево
|38
|10
|10
|18
|36:59
|-23
|40
|14.
|Удинезе
|38
|12
|4
|22
|48:63
|-15
|40
|15.
|Болонья
|38
|11
|6
|21
|40:52
|-12
|39
|16.
|Кальяри
|38
|11
|6
|21
|33:61
|-28
|39
|17.
|СПАЛ
|38
|8
|14
|16
|39:59
|-20
|38
|18.
|Кротоне
|38
|9
|8
|21
|40:66
|-26
|35
|19.
|Верона
|38
|7
|4
|27
|30:78
|-48
|25
|20.
|Беневенто
|38
|6
|3
|29
|33:84
|-51
|21
Н